MIUI 13 coraz bliżej. Xiaomi szykuje nowe centrum testów

MIUI 13 to nadchodząca nakładka Xiaomi, która według ostatnich informacji zostanie zaprezentowana w sierpniu. Zbiegnie się to z zapowiedzią nowego centrum testów. To dotychczasowe nie było idealne i użytkownicy po prostu się na nie skarżyli. W drodze jest jednak zmiana. Zostanie ono uruchomione w aplikacji społecznościowej firmy.

Dotychczasowe wewnętrzne centrum testów budziło niezadowolenie. Wynikało to m.in. z tego, jak funkcjonowało. Dlatego też w przygotowaniu jest jego nowa wersja, która ma zostać uruchomiona za kilka tygodni. Platforma ma też otrzymać nową nazwę. Dostęp do nowej wersji Xiaomi da tylko w MIUI 13. W przypadku oprogramowania z numerkiem 12.5 nadal będzie to starsza odsłona.

Nowe centrum testów Xiaomi i MIUI 13 już w sierpniu

Xiaomi planuje zaprezentować nakładkę MIUI 13 w sierpniu. Dokładny termin nie jest na razie znany. Wiadomo jednak, że w tym samym czasie powinno ruszyć wspomniane nowe centrum. Na konkretne informacje trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na szczegóły.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło