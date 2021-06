Realme C11 2021 to odświeżony smartfon. Cena jest niska, a specyfikacja techniczna podstawowa. Zobaczmy, co oferuje model Realme C11 2021.

Realme C11 2021 to smartfon, który jest odświeżonym modelem z zeszłego roku. Cena to 6999 rupii indyjskich (ok. 360 zł). Telefon jest więc tani. Jednak jego specyfikacja techniczna jest dosyć podstawowa. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Realme C11 2021.

Smartfon Realme C11 2021 ma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Następnie mamy podstawowy procesor Unisoc SC9863A z GPU IMG8322. SoC wspomagany jest przez 2 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Natomiast bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowarki o mocy 10 W.

Realme C11 2021 ma również główny aparat fotograficzny 8 MP. Przednia kamerka ma sensor 5 MP. Jest też radio FM, a całość waży 190 g. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z autorską nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme C11 2021 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Unisoc SC9863A z GPU IMG8322

2 GB pamięci operacyjnej RAM

32 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze microUSB

190 g

Android 11 z nakładką producenta

źródło