MIU 13 to nowa nakładka Xiaomi. Kiedy odbędzie się jej premiera? Rąbka tajemnicy uchylił jeden z pracowników firmy. MIUI 13 ma trafić do Xiaomi Mi Mix 4.

MIUI 13 to nadchodząca nakładka Xiaomi, która pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Ciągle nie wiemy, kiedy odbędzie się jej premiera, ale wiadomo, że ma to nastąpić latem. Tymczasem bardziej przybliżony termin podał jeden z przedstawicieli firmy. Ponadto oprogramowanie ma trafić do smartfona Mi Mix 4.

Wspomniany pracownik firmy to Li Ming. Potwierdził, że obecnie trwają wewnętrzne testy MIUI 13 i przekazał, że premiera może odbyć się w sierpniu tego roku. Termin na razie jest tylko przybliżony, ale wydaje się być bardzo prawdopodobny. Dokładną datę poznamy bliżej planowanego pokazu.

Xiaomi Mi Mix 4 jednym z pierwszych smartfonów z MIUI 13

Plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi Mix 4 będzie miał już preinstalowane MIUI 13. Tak więc będzie jednym z pierwszych telefonów marki z nowym oprogramowaniem. Potem aktualizacja trafi także na wiele innych modeli. Według przecieków mają ją dostać te telefony, które trafiły do oferty w ciągu ostatnich dwóch lat.

