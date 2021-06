Realme GT Master Edition to nowy smartfon, który wkrótce dołączy do serii. Dostanie inne wykończenie. Jednak specyfikacja będzie jak w modelu Realme GT 5G.

Realme GT Master Edition dołączy wkrótce do serii smartfonów, która obejmuje kilka różnych modeli. Wśród nich są Neo, Neo Flash Edition czy też flagowiec z dopiskiem 5G, który to zadebiutował w Polsce. Nie będzie to jednak zupełnie nowe urządzenie. Zobaczmy, czego się spodziewać po Realme GT Master Edition.

Tak naprawdę Realme GT Master Edition to smartfon, który otrzyma inne wykończenie. Zajmie się nim Mr. Fukasawa, który już wcześniej współpracował z chińską marką. Tak powstały specjalne wersje modeli X, X2 Pro czy X50. Nie wiadomo jednak, jak ma wyglądać nowy telefon.

Realme GT Master Edition dostanie inną obudowę. Jednak specyfikacja techniczna nie powinna różnić się od tej, którą oferuje topowa konfiguracja modelu 5G. Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać. Premiera jest pewnie nieodległa.

Realme GT Master Edition – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

