Mi 11 Ultra może szybko dostać system Android 12. Xiaomi już testuje oprogramowanie

Xiaomi Mi 11 Ultra to ostatni flagowiec chińskiej marki. Powinien jako jeden z pierwszych telefonów firmy otrzymać aktualizację do systemu Android 12. Ta rzeczywiście może pojawić się dosyć szybko. Świadczy o tym fakt, że gigant już testuje na pokładzie tego modelu nowe oprogramowanie Google. Skąd to wiemy?

Xiaomi Mi 11 Ultra z systemem Android 12 został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawił się model telefonu ukrywający się pod nazwą kodową M2102K1G. Widzimy, że testowane urządzenie rzeczywiście pracuje pod kontrolą nowej platformy Google. Co jednak wcale nie oznacza, że aktualizacja pojawi się na dniach.

Android 12 dla Xiaomi Mi 11 Ultra pewnie jesienią

Właściciele smartfona Xiaomi Mi 11 Ultra nieprędko zobaczą aktualizację do systemu Android 12. Google sfinalizuje nad nim prace dopiero w drugiej połowie lata. Ponadto Chińczycy muszą go jeszcze zoptymalizować pod kątem własnej nakładki MIUI. Tak więc uaktualnienie zapewne zacznie się pojawiać nie szybciej jak we wrześniu.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło