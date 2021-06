Galaxy S22 Plus ma dostać lepszy aparat od poprzednika. Główny sensor otrzyma matrycę 50 MP. Zobaczmy, co zaoferuje kamera modelu Samsung Galaxy S22 Plus.

Samsung Galaxy S22 Plus i model z najmniejszym ekranem mają otrzymać znacznie lepszy aparat fotograficzny względem poprzedników. W tych ostatnich główny sensor miał matrycę 12 MP. Koreańczycy zamierzają go w końcu wymienić na coś znacznie lepszego. Będzie to kamera z sensorem 50 MP.

Główny sensor modelu Samsung Galaxy S22 Plus zostanie wymieniony na taki z matrycą 50 MP. Jednak dwa pozostałe pozostaną z 12 MP. Dotyczy to obiektywu ultraszerokokątnego oraz teleobiektywu. Ta ostatnia kamera ma zapewnić obsługę potrójnego zoomu optycznego. Więcej szczegółów źródło informacji nie podało.

Samsung Galaxy S22 Plus otrzyma i tak aparat słabszy od modelu Ultra

Oczywiście najlepszy aparat fotograficzny w kolejnych flagowcach firmy znajdzie się w modelu Samsung Galaxy S22 Ultra. Zapewni on dużo większe możliwości względem kamery z wersji Plus. Co nie zmienia faktu, że będzie to i tak spora aktualizacja aparatu względem poprzednika. Do premiery pozostało jeszcze wiele czasu. Do tego czasu w sieci pojawi się jeszcze wiele przecieków.

