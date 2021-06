Redmi K50 Pro to nadchodzący flagowiec Xiaomi. Firma już zaczęła nad nim prace i w sieci pojawiły się pierwsze plotki. Serii Redmi K50 prędko nie zobaczymy.

Redmi K50 Pro to smartfon, który będzie flagowcem z nowej serii submarki Xiaomi. W sieci pojawiły się pierwsze informacje na ten temat, choć od debiutu linii K40 nie upłynęło dużo czasu. Nowe telefony są już w przygotowaniu. Głos w ich sprawie zabrał nawet sam CEO marki, Lu Weibing.

Lu Weibing opublikował na łamach serwisu Weibo wpis, w którym zapytał fanów marki o to, co chcieliby zobaczyć wraz z serią Redmi K50. Wspomniał o funkcjach, konfiguracjach czy doświadczeniu. Użytkownicy zapewne coś zaproponują, ale jakie decyzje podejmie potem submarka Xiaomi, to przekonamy się z czasem.

Redmi K50 Pro będzie zapewne niedrogim i udanym flagowcem marki Xiaomi

Domyślamy się, że cena Redmi K50 Pro będzie atrakcyjna. To smartfon, który nie powinien być drogi. Dodatkowe informacje przedstawił na łamach Weibo leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu Xiaomi. Obecne prototypy oferują szybsze ładowanie baterii względem poprzedników. Poza tym pojawią się lepsze ekrany. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

źródło