Xiaomi Mi Note 11 ma być lepszy od modelu Mi 11 5G Lite

Xiaomi Mi Note 11 pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Nowe plotki mówią o tym, że ma być jeszcze lepszym średniakiem od modelu Mi 11 Lite 5G. Urządzenie jest już certyfikowane, co przybliża go do rynkowej premiery. W Chinach sprzęt zadebiutuje w ramach serii CC.

Plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi Note 11 ma wyróżniać się aparatem fotograficznym. Tak zresztą było w przypadku poprzednika, która jako pierwszy dostał kamerę z głównym sensorem 108 MP. Czym tym razem zaskoczy nas producent? O tym zapewne przekonamy się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Smartfon Xiaomi Mi Note 11 już certyfikowany

Xiaomi już rozpoczęło proces certyfikowania modelu Mi Note 11. To przybliża go do rynkowego debiutu. Na razie data premiery nie jest znana. Tak samo jest ze specyfikacją techniczną, która owiana jest tajemnicą. Jednak im bliżej będziemy rynkowego debiutu, to o tym telefonie będzie wiadomo coraz więcej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło