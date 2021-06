Xiaomi Mi Mix 4 to flagowiec chińskiej marki, który zadebiutuje w drugiej połowie tego roku. Smartfon pojawia się w przeciekach coraz częściej. To dobrze wróży ku zbliżającemu się debiutowi. Teraz dowiadujemy się, pod jaką nazwą kodową powstaje ten smartfon. Tą jest Odyn.

Odyn to jeden z nordyckich bogów, który był patronem wojny oraz wojowników. Jest on najwyższym z dynastii Azów. Flagowiec Xiaomi Mi Mix 4 otrzymał więc ciekawy kryptonim. Ten pozwala nam poniekąd sugerować, że sprzęt otrzyma mocne wyposażenie i konkretną specyfikację techniczną. Z pewnością nie zabraknie rozwiązań z najwyższej półki premium.

Flagowiec Xiaomi Mi Mix 4 aka Odyn certyfikowany

Warto dodać, że flagowiec Xiaomi Mi Mix 4 jest już certyfikowany. To również przybliża go do rynkowego debiutu. Data premiery nie jest jednak znana. To szczegóły, na które cały czas musimy jeszcze cierpliwie czekać. Wiemy, że smartfon otrzyma ekran, pod którym zostanie schowana kamerka do selfie.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło