Realme G1 to nowy smartfon, o który słyszymy pierwszy raz. Powinien więc uzupełnić portfolio modeli, które obejmuje seria G. Są to telefony GT 5G czy GT Neo i jego wariant Flash Edition. Ten pierwszy z wymienionych został dostrzeżony na oficjalnej stronie producenta. Tak więc pewnym jest, że istnieje. Co już wiadomo o tym urządzeniu?

Realme G1 najpewniej uzupełni portfolio flagowców chińskiej marki. Powinien więc dostać mocny procesor czy ekran AMOLED z odświeżaniem w 120 Hz lub podobnym. Specyfikacja techniczna tego smartfona nie jest jednak znana i pozostaje tajemnicą. Jest jednak możliwe, że to urządzenie już pojawiało się w przeciekach.

Realme G1 może być smartfonem, który zobaczymy w lipcu

Marka niedawno zapowiedziała, że w lipcu po modelu GT 5G w Europie zadebiutuje nowy flagowiec. Określony on został słowami „Flagship Camera„. Tak więc powinien zapewnić konkretny aparat fotograficzny. Czy to właśnie będzie Realme G1? O tym przekonamy się za jakiś czas. Obecnie na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

źródło