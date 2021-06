One UI 4.0 to nakładka firmy Samsung oparta na systemie Android 12. Rozpoczęto prace nad firmware dla Galaxy S21. Na debiut finalnego One UI 4.0 trochę poczekamy.

One UI 4.0 to nadchodząca nakładka dla smartfonów marki Samsung, która pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Będzie ona bazowała na systemie Android 12. Wiemy też, że w pierwszej kolejności aktualizacja powinna trafić na modele Galaxy S21. To one załapią się na nowy firmware najszybciej.

Koreańczycy rozpoczęli już prace nad firmware opartym na systemie Android 12 dla modeli Samsung Galaxy S21. Informacje przekazał sprawdzony w przeszłości leaker Max Weinbach. To oznacza, że One UI 4.0 jest już w trakcie prac programistów. Obecnie zapewne znajdują się one na jeszcze bardzo wczesnym etapie i na ich efekty trochę sobie poczekamy.

Samsung Galaxy S21 dostanie system Android 12 z One UI 4.0 zapewne w tym roku

Samsung zapewne dołoży starań, aby seria Galaxy S21 została uaktualniona do systemu Android 12 z nakładką One UI 4.0 jeszcze przed końcem tego roku. Jednak najpierw zostanie przeprowadzony publiczny program pilotażowy. W jego ramach użytkownicy będą mogli przetestować nowe oprogramowanie. Jeszcze zanim to zostanie udostępnione dla wszystkich.

