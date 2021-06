Huawei Nova 9 to nowa seria smartfonów z HarmonyOS 2.0 marki. Zobaczymy je jeszcze w 2021 r. Premiera ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Huawei Nova 9 to seria smartfonów z HarmonyOS 2.0, która zastąpi linię Nova 8 zaprezentowaną pod koniec zeszłego roku. Nowe telefony mamy zobaczyć jeszcze w 2021 r. Urządzenia zapowiadają się na ciekawe średniaki. Jednak na temat ich specyfikacji technicznych wiadomo bardzo niewiele.

Huawei chce wprowadzić na rynek serię Nova 9 pomimo różnych problemów, z którymi boryka się firma. Są to m.in. sankcje nałożone przez administrację Stanów Zjednoczonych czy też globalny niedobór chipów, który wpływa na opóźnienia w produkcji i terminach premier. Mimo to plotki mówią o tym, że nowa linia telefonów ma zadebiutować w przedziale od sierpnia do października.

Huawei Nova 9 z systemem HarmonyOS 2.0

Seria Huawei Nova 9 zadebiutuje już z nowym systemem firmy, którym jest HarmonyOS 2.0. Producent już wprowadza wybrane telefony na rynek z nowym oprogramowaniem. Wszystkie nowe będą już miały ten OS preinstalowany. Ponadto wiemy, że aktualizacja pojawi się na mnóstwie urządzeń, w tym smartfonach sprzed kilku lat.

