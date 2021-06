Xiaomi Mi 6 nadal popularnym smartfonem. Lei Jun podaje liczbę

Xiaomi Mi 6 to flagowiec z 2017 r. Lei Jun ujawnił, że jest to nadal bardzo popularny smartfon. Cały czas z Xiaomi Mi 6 korzysta mnóstwo osób.

Xiaomi Mi 6 to smartfon, który debiutował w 2017 r. Był to ówczesny flagowiec marki, który spotkał się wtedy z ciepłym przyjęciem. Okazuje się, że telefon nadal cieszy się dużą popularnością. Nie w sklepach, ale wśród dotychczasowych użytkowników, co ujawnił CEO firmy, Lei Jun.

Na łamach Weibo Lei Jun przekazał, że z Xiaomi Mi 6 korzysta nadal ponad 2 mln osób na świecie. Jak na jeden model telefonu i ponadto 4-letni, jest to naprawdę dużo. Sprzęt ten nie jest już objęty wsparciem. Debiutował z Androidem 7.1 Nougat i otrzymał finalnie aktualizację do Androida 9 Pie. Kolejnych wersji platformy Google już nie dostał.

Xiaomi Mi 6 ma 5,15-calowy ekran Full HD oraz procesor Snapdragon 835 wspomagany przez maksymalnie 6 GB pamięci RAM. Pod obudową znajduje się bateria o pojemności 3350 mAh. Aparat fotograficzny składa się z dwóch sensorów 12 MP. Jedna z kamer to teleobiektyw. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 6 – dane techniczne

5,15″ ekran LCD o rozdzielczości Full HD (1080 x 1920 pikseli) i jasności 600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 835 z GPU Adreno 540

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

64 lub 128 GB pamięci flash na dane

bateria o pojemności 3350 mAh z szybkim ładowaniem

kamerka 8 Mpix do wideorozmów i selfie

podwójny aparat fotograficzny 12 Mpix f/1.8 (teleobiektyw ze światłem f/2.6) z podwójną diodą doświetlającą LED, 4-osiowym OIS

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

USB C

skaner linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

145,17 x 70,49 x 7,45 mm

168 gramów

Android 7.1.1 Nougat z MIUI 8 (w momencie premiery)

