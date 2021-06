MIUI 12.5 to duża aktualizacja. Dostają ją Redmi Note 8 Pro i POCO F2 Pro. Uaktualnienie MIUI 12.5 dla tych telefonów pojawiło się na wybranych rynkach.

MIUI 12.5 zostało zapowiedziane pod koniec grudnia i wnosi sporo nowości. Aktualizacja nakładki Xiaomi sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Teraz zaczynają ją otrzymywać dwa inne popularne modele i są to Redmi Note 8 Pro oraz POCO F2 Pro. Uaktualnienie dla tych smartfonów jest dostępne na wybranych rynkach.

Aktualizacja MIUI 12.5 dla Redmi Note 8 Pro pojawiła się na razie w przypadku telefonów pochodzących z chińskiej dystrybucji. Tam pojawiło się oprogramowanie oznaczone ciągiem znaków V12.5.1.0.RGGCNXM. Bazuje ono na systemie Android 11. Waga uaktualnienia udostępnianego drogą OTA to 2,4 GB.

Natomiast POCO F2 Pro otrzymuje MIUI 12.5 na terenie EEA. Aktualizacja dla tego telefonu wnosi firmware oznaczony ciągiem znaków V12.5.1.0.RJKEUXM. Waga uaktualnienia OTA to 3,2 GB. Tu również mamy do czynienia z oprogramowaniem opartym na systemie Android 11.

Aktualizacja MIUI 12.5 dla Redmi Note 8 Pro i POCO F2 Pro wkrótce na innych rynkach

Na razie uaktualnienie do MIUI 12.5 dla wymienionych smartfonów dostępne jest tylko na konkretnych rynkach. Redmi Note 8 Pro i POCO F2 Pro to popularne telefony. Już wkrótce zaczną otrzymywać nowe oprogramowanie także w innych krajach dystrybucji. To tylko kwestia kilku najbliższych tygodni.

