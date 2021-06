OnePlus Nord N200 5G dostanie jedną dużą aktualizację. To system Android 12. Producent zaoferuje wsparcie dla modelu OnePlus Nord N200 5G przez trzy lata.

OnePlus Nord N200 5G to smartfon, który dopiero co zadebiutował. Jak ma wyglądać wsparcie dla tego modelu? Producent zamierza zapewnić tylko jedną dużą aktualizację do nowej platformy Google. Tą będzie system Android 12. Potem jednak zamierza dostarczać cyklicznie pomniejsze uaktualnienia.

Tak więc Android 12 będzie jedynym dużym uaktualnieniem dla modelu OnePlus Nord N200 5G. Łączne wsparcie potrwa jednak trzy lata. Tak więc smartfon później będzie dostawać pomniejsze aktualizacje. W tym z poprawkami błędów opracowywanych przez Google. To o rok dłużej w porównaniu do modelu N100.

OnePlus Nord N200 5G na razie dostępny jest tylko na wybranych rynkach. Ceny telefonu zaczynają się od 239,99 dolarów. Smartfon nie jest więc drogi. Specyfikacja techniczna modelu widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord N200 5G – specyfikacja techniczna

6,49-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 480 z GPU Adreno 619

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

189 g

Android 11 z OxygenOS 11

