Mi Mix 4 ma być drogim smartfonem. Cena ma być wyższa od Xiaomi Mi 11 Ultra. To oznacza, że na flagowca Xiaomi Mi Mix 4 trzeba szykować gruby portfel.

Xiaomi Mi Mix 4 ma zadebiutować jeszcze w tym roku. W sieci pojawiły się nowe informacje, W tym związane z ceną. Te mówią o tym, że powinniśmy szykować się na jeszcze większy wydatek w porównaniu do Mi 11 Ultra, który to przecież tanim smartfonem nie jest. Skąd takie przypuszczenia?

Nowe plotki związane ze smartfonem Xiaomi Mi Mix 4 mówią o tym, że na rynek trafi tylko jedna wersja telefonu. Będzie to urządzenie z ekranem, pod którym zostanie schowana kamerka do selfie. Wariantu z tradycyjnym aparatem w otworze wyświetlacza czy podobnym rozwiązaniem nie będzie. Stąd też właśnie wysoka cena. Wszak za podatki od nowości się płaci.

Cena Xiaomi Mi Mix 4 wyższa od Mi 11 Ultra, ale nadal nieznana

Na razie wiemy, że cena Xiaomi Mi Mix 4 ma być większa w porównaniu do modelu Mi 11 Ultra, ale konkretne kwoty nie są znane. To drugie urządzenie w Chinach dostępne jest od 5999 juanów (ponad 3,5 tys. zł). W Europie są one jeszcze wyższe. Tak więc na razie wiadomo tylko tyle, że trzeba szykować więcej gotówki względem tych kwot.

