Galaxy Z Fold 3 coraz bliżej. Samsung wstrzymuje sprzedaż Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3 jest coraz bliżej. W USA są już braki modelu Z Fold 2. Wygląda więc na to, że Samsung robi miejsce pod smartfona Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 to składany smartfon, który ma zadebiutować latem. Wygląda na to, że jego premiera rzeczywiście jest nieodległa. Widać to na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczynają występować niedobory w przypadku modelu Z Fold 2. Ten po prostu zaczyna znikać tam z oferty.

Serwis źródłowy raportuje, że Samsung Galaxy Z Fold 3 zniknął w Stanach Zjednoczonych w wersji odblokowanej i dotyczy to także wariantów dla tamtejszych operatorów komórkowych AT&T oraz T-Mobile. Zabrakło ich w ofercie już 12 czerwca. Co ciekawe, obecnie podobna sytuacja dotyczy także modeli od Sprintu i Verizona. Coś musi być na rzeczy.

Premiera smartfona Samsung Galaxy Z Fold 3 coraz bliżej

Samsung Galaxy Z Fold 3 jest już z pewnością nieodległy. Niedobory poprzednika wcale jednak nie oznaczają, że nowy smartfon ze składanym ekranem pojawi się na dniach. W rzeczywistości jeszcze trochę na to urządzenie poczekamy. Przecieki mówią, że zapowiedź odbędzie się na początku sierpnia. Natomiast sprzedaż pewnie ruszy w drugiej połowie tego konkretnego miesiąca.

