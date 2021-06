Android 12 wniesie sporo zmian. Obejmą one też widżet At a Glance. Google może go wymienić na Live Space. Zobaczmy, co przyniesie Android 12.

Android 12 wniesie naprawdę mnóstwo nowości, w tym zmiany projektowe oparte na Material You. Niedawno wspominaliśmy wam, że widżet At a Glance doczekał się nowej opcji związanej z pogodą. Wygląda na to, że Google może mieć znacznie większe plany związane z tą funkcją i zastąpi ją poprzez Live Space.

Dokładne plany Google w tej kwestii nie są jeszcze znane. Jednak sam widżet Live Space istnieje. Udało się go doszukać w ustawieniach Asystenta. W systemie Android 12 zastępuje on At a Glance i zdaje się, że będzie oferować znacznie więcej opcji. Ich lista ma być bardziej rozbudowana. Na razie znaleziono tam nowy przełącznik „W sklepie”, który wyświetla listy zakupów i karty nagród zapisane na koncie Pay. Pojawia się też coś dla słuchawek, ale nie wiadomo dokładnie, co to ma być.

Finalny Android 12 zapewne z Live Space zamiast widżetu At a Glance

Prace nad nową funkcją na razie trwają. Stąd też nie znamy dokładnych planów Google. Wygląda jednak na to, że sfinalizowany Android 12 rzeczywiście zostanie pozbawiony widżetu At a Glance. W jego miejsce pojawi się nowe Live Space.

