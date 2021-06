One UI 4.0 to kolejna nakładka firmy Samsung. Ma bazować na systemie Android 12. Do sieci wyciekły pewne zrzuty ekranowe. Tak wygląda One UI 4.0.

One UI 4.0 to nakładka firmy Samsung, która już była obiektem przecieków. W sieci swego czasu pojawiła się nawet planowana lista smartfonów do aktualizacji. Teraz zauważono wideo, które miało dać pierwszy wgląd w oprogramowanie i pokazanie nowości. Jednak zostało one usunięte, ale pozostały nam po nim dwa zrzuty ekranowe.

Poniższe zrzuty ekranowe prezentują zmiany z One UI 4.0, które pochodzą z usuniętego filmu. Pewne modyfikacje tu widać. Nowa nakładka wprowadza sekcję Sieć i Internet, która zastępuje w szybkim dostępnie przyciski Wi-Fi, Bluetooth itp. Następnie mamy przeprojektowany obszar Sieci komórkowe. Zmodyfikowano również pewne nazwy.

Nakładka One UI 4.0 jeszcze niedopasowana do systemu Android 12

Android 12 wprowadza sporo zmian wizualnych. Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że Samsung jeszcze nie przystosował pod tym kątem One UI 4.0. Ma jednak na to sporo czasu. Dotyczy to m.in. designu Material You, co wymaga ponownego uruchomienia. Programu pilotażowego spodziewajmy się jesienią, a finalnej wersji pod koniec roku.

