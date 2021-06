MIUI 12.5 trafia na kolejne smartfony. Rym razem aktualizacja pojawiła się dla Xiaomi Mi 8. To oznacza, że uaktualnienie MIUI 12.5 trafi na modele z 2018 r.

MIUI 12.5 to aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Dostało ją już całkiem sporo modeli. Teraz producent zaczął ją udostępniać na flagowce z 2018 r. Wśród nich jest Xiaomi Mi 8, czyli swego czasu bardzo popularny smartfon marki. Informację o dostępności uaktualnienia przekazał jeden z dyrektorów firmy.

Dostępność MIUI 12.5 dla Xiaomi Mi 8 potwierdził na łamach serwisu społecznościowego Weibo Zhang Guoquan, który w firmie pełni rolę dyrektora działu odpowiedzialnego za rozwój oprogramowania. Na razie aktualizacja pojawia się na telefonach z chińskiej dystrybucji. Oczywiście z czasem oprogramowanie zagości również na urządzeniach z globalnej dystrybucji.

Aktualizacja MIUI 12.5 nie tylko dla Xiaomi Mi 8

W najbliższym czasie aktualizacja do MIUI 12.5 ma trafić także na inne starsze flagowce. Są to Xiaomi Mi 8 w edycji Explorer Edition oraz bezramkowce Mi Mix 2s i 3. Firma planuje wdrożyć to oprogramowanie na łącznie kilkadziesiąt różnych modeli telefonów.

