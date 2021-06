Mi 12 Ultra to przyszły flagowiec Xiaomi. Firma chce stworzyć następcę flagowego Mi 11. Zobaczmy, co wiadomo o specyfikacji technicznej Xiaomi Mi 12 Ultra.

Xiaomi Mi 12 Ultra będzie następcą tegorocznego smartfona Mi 11 Ultra. Firma ma w przyszłorocznych planach wprowadzenie na rynek nowego modelu skierowanego do amatorów fotografowania. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu. Nie ma tego zbyt wiele, ale zobaczmy, co jest w drodze.

Xiaomi Mi 12 Ultra ma otrzymać ekran OLED, ale tym razem będzie to już panel LTPO. To oznacza, że zapewni zmienne odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz. To funkcja, która nadal jest rzadko spotykana. Następnie mamy kolejny procesor Qualcomma dla flagowców. Będzie to Snapdragon serii 900 z GPU Adreno 730.

Kompletna specyfikacja Xiaomi Mi 12 Ultra na razie tajemnicą

Na więcej szczegółów o wyposażeniu Xiaomi Mi 12 Ultra trzeba będzie na razie poczekać. Spodziewajmy się, że smartfon dostanie ponownie dużą wyspę dla aparatu, ale pewnie zostaną wprowadzone tu jakieś udoskonalenia. To flagowiec, który zostanie pokazany dopiero w 2022 r. Do tego czasu będzie jeszcze obiektem wielu przecieków.

