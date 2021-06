Google Pixel 6 Pro to smartfon, którego design został ujawniony we wcześniejszych przeciekach. Mieliśmy okazję zobaczyć rendery, które bazują na schematach. Teraz ten wygląd zdają się potwierdzać zdjęcia, które prezentują szkło ochronne. Rzućmy sobie na to okiem.

Poniżej widać zdjęcia przedstawiające szkło ochronne dla modelu Google Pixel 6 Pro. Wiemy, że z przodu smartfon ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Jeszcze niżej widać ochraniacze na przeprojektowany aparat fotograficzny, który to czeka naprawdę dużo zmian względem projektu kamery, który wykorzystano w ostatnich latach.

Premiera Google Pixel 6 Pro z pewnością nie na dniach

Google Pixel 6 Pro to smartfon, który nie zostanie prędko zaprezentowany. Pomimo tego, że już znamy jego design i wygląd. Premiery spodziewajmy się dopiero jesienią tego roku. Do tego czasu urządzenie będzie jeszcze obiektem mnóstwa przecieków, których to z pewnością nie zabraknie.

