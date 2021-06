Realme 9 5G pozuje na renderach. Specyfikacja techniczna na razie tajemnicą

Realme 9 5G pojawia się w pierwszych przeciekach, choć za nami całkiem niedawna polska premiera modeli z serii 8. Wygląda na to, że Chińczycy idą za ciosem i już szykują następcę poprzednich smartfonów. Do sieci wyciekły rendery telefonu. Jego specyfikacja techniczna nie jest jednak na razie znana.

Realme 9 5G ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie, które umieszczono w narożniku. Przekątna nie jest znana, ale rozdzielczość to z pewnością Full HD+. Z tyłu obudowy znajdziemy prostokątną wyspę z zaokrąglonymi narożnikami, gdzie umieszczono cztery obiektywy. Rendery ujawniają, że główny sensor ma matrycę 64 MP. Informacje o pozostałych kamerach na razie są tajemnicą, ale pewnie jest to typowe połączenie szerokiego kąta, czujnika głębi i aparatu do zdjęć makro.

Premiera Realme 9 5G zapewne nieodległa

Możemy się domyślać, że premiera smartfona Realme 9 5G jest raczej nieodległa. Choć prawdopodobnie modelu nie zobaczymy jeszcze w tym miesiącu. Rendery ujawniają nam także klasyczne złącze słuchawkowe i USB C. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

