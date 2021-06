OnePlus Nord 2 może być przebrandowanym Realme X9 Pro

OnePlus Nord 2 jest już blisko. Plotki mówią, że może to być przebrandowany Realme X9 Pro. Jeśli tak, to specyfikacja techniczna OnePlus Nord 2 jest znana.

OnePlus Nord 2 to smartfon, który pojawia się w przeciekach od niedawna. Jakiś czas temu wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Ta rzeczywiście jest bardzo zbliżona do tej, którą ma zaoferować model Realme X9 Pro certyfikowany ostatnio w TENAA. Teraz dowiadujemy się, że OnePlus Nord 2 ma być po prostu przebrandowanym telefonem tej drugiej marki.

Co ważne, Realme X9 Pro ma być dostępny w dwóch wersjach. Z procesorami Snapdragon 870 oraz MediaTek Dimensity 1200. Ten drugi SoC ma trafić także do modelu OnePlus Nord 2. Dane techniczne z dotychczasowych przecieków pokrywają się. To pozwala nam sugerować, że rzeczywiście będzie to przebrandowane urządzenie.

OnePlus Nord 2 i Realme X9 Pro mają 6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+. Aparat fotograficzny jest potrójny i ma główny sensor 50 MP. Jest też bateria o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Znana specyfikacja techniczna telefonów widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord 2 / Realme X9 Pro – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych pod ekranem

159,9 x 72,5 x 8 mm

Android 11 z nakładką producenta

źródło