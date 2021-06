Huawei P50 Pro pozuje na nowych renderach. Premiera stoi pod znakiem zapytania

Huawei P50 Pro to wyczekiwany flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiły się nowe rendery, które pokazują urządzenie z niemal każdej strony. Ponadto mamy okazję zobaczyć warianty kolorystyczne obudowy, których ma być cztery. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery Huawei P50 Pro przedstawiają nam design, który widzieliśmy już wcześniej. Znajdziemy tu charakterystyczną wyspę dla aparatów, która składa się z dwóch okręgów. W jednym są trzy obiektywy, a na drugim umieszczono jedną kamerkę oraz diodę doświetlającą LED. Ekran to panel OLED z okrągłym wcięciem, które wyśrodkowano w górnej części wyświetlacza.

Premiera Huawei P50 Pro nadal pod znakiem zapytania

Huawei P50 Pro to smartfon, którego istnienie producent już potwierdził. Jednak sama premiera nadal jest pod dużym znakiem zapytania. Wiemy, że firma dokłada starań, aby wprowadzić to urządzenie na rynek. Nie jest to jednak proste. Na drodze do celu stoją sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone, co wszystko utrudnia.

