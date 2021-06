Samsung Galaxy S22 Ultra i Plus dostaną różne ekrany. Wiemy, jakie wyświetlacze otrzymają trzy modele. Tylko Samsung Galaxy S22 Ultra ma mieć ekran LTPO.

Samsung Galaxy S22 Ultra, Plus i najtańszy z trzech modeli to trzy flagowce, które Koreańczycy szykują na początek 2022 roku. Smartfony były już obiektem przecieków. Teraz do sieci wyciekły informacje obejmujące ekrany. Poznajemy przekątne wyświetlaczy, które znajdą się w nadchodzących telefonach. Zobaczmy więc, czego mamy się spodziewać.

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma największy wyświetlacz z całej trójki telefonów. Będzie to panel AMOLED o przekątnej 6,81 cala. Będzie więc bardzo podobny pod tym względem do poprzednika. Pozostałe modele dostaną mniejsze ekrany. Plus dostanie panel o przekątnej 6,55 cala, a najtańszy ze smartfonów 6,06 cala.

Tylko Samsung Galaxy S22 Ultra dostanie ekran LTPO

Ekrany będą różne także pod względem wykorzystanych technologii. To samo źródło twierdzi, że tylko Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma wyświetlacz wykonany w technologii LTPO. To oznacza, że zapewni zmienne odświeżanie obrazu. W pozostałych modelach będą to panele AMOLED, ale już bez takiej funkcji. Po prostu będą oferować podwyższone odświeżanie obrazu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło