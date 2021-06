Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 i Galaxy Watch 4 z datą premiery

Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 oraz Galaxy Watch 4 to wyczekiwane nowości koreańskiego producenta. Nie od dziś wiemy, że ich oficjalna zapowiedź ma odbyć się latem. Konkretnego terminu do tej pory brakowało. Teraz to się zmienia i jeden z leakerów uzyskał informacje związane z datą premiery. Na razie niepotwierdzoną.

Datą premiery urządzeń Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 oraz smartwatchy Galaxy Watch 4 ma być rzekomo 3 sierpnia, który wypada we wtorek. Jeśli rzeczywiście jest to prawdą, to koreański gigant powinien potwierdzić te termin już w przyszłym miesiącu. W lipcu zostanie pewnie zapowiedziana kolejna konferencja Unpacked. Wtedy wszystko stanie się jasne.

Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 i Galaxy Watch 4 to wyczekiwane nowości

Samsung Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 to składane smartfony, na które czeka sporo fanów koreańskiej marki. Tym bardziej, że plotki mówią o tym, że ich cena będzie niższa względem kwot poprzednich modeli. Niemało, bo rzekomo aż o 20 proc. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na potwierdzenie najbliższej konferencji Unpacked.

źródło