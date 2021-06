OnePlus Nord CE 5G oficjalnie. Cena, specyfikacja techniczna i dostępność

OnePlus Nord CE 5G doczekał się premiery. Cena jest całkiem atrakcyjna, a specyfikacja techniczna rzeczowa. Zobaczmy, co oferuje OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Teraz odbyła się jego premiera. Cena za podstawowy wariant została ustalona na poziomie 22999 rupii indyjskich (ok. 1160 zł). Za droższe konfiguracje trzeba dopłacić 200 lub 500 rupii. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu OnePlus Nord CE 5G.

Smartfon OnePlus Nord CE 5G ma procesor Snapdragon 750G. Ekran to panel Fluid AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz odświeża obraz w 90 Hz. Następnie mamy 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB miejsca na dane. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie Warp Charge 30T Plus.

OnePlus Nord CE 5G to także potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP i kamerkę do makro 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką OxygenOS 11. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca

kamerka 16 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

170 g

Android 11 z OxygenOS 11

