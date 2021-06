Nokia C20 Plus doczekała się premiery. To tani smartfon z Android 11 Go. Zobaczmy, jak prezentują się cena i specyfikacja techniczna modelu Nokia C20 Plus.

Nokia C20 Plus to tani smartfon z systemem Android 11 Go, który był obiektem wielu przecieków. Debiut odbył się w Chinach, gdzie cena została ustalona na poziomie zaledwie 699 juanów (ok. 400 zł). Sprzedaż rozpocznie się 16 czerwca. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna telefonu Nokia C20 Plus.

Smartfon Nokia C20 Plus ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli). U góry znajduje się wcięcie dla kamery do selfie z sensorem 5 MP. Sercem telefonu jest procesor Unisoc SC9863A z GPU IMG8322. SoC wspomagany jest przez 3 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca.

Nokia C20 Plus ma też podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 8 MP. Dodatkowa kamerka 2 MP jest do zdjęć makro. Bateria ma pojemność 4950 mAh i można ją ładować poprzez złącze microUSB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 Go. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Nokia C20 Plus – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Unisoc SC9863A z GPU IMG832

3 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 256 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4950 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze microUSB

165,4 x 75,85 x 9,5 mm

204,7 g

Android 11 Go

