Honor 50 Pro na nowych renderach. Będą cztery kolory obudowy

Honor 50 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera odbędzie się już za kilka dni. Urządzenie doczekało się kolejnego wycieku. W sieci pojawiły się rendery, na których mamy okazję zobaczyć planowane kolory obudowy. Łącznie będą to cztery warianty kolorystyczne.

Wszystkie kolory obudowy smartfona Honor 50 Pro widać poniżej. Co ważne, render prezentuje nam również przód, gdzie widać ekran ze wcięciem dla podwójnej kamery do selfie w narożniku. Te cztery odcienie to Bright Black, Summer Amber, First Snow Crystal oraz Jade Blue. Prezentują się całkiem ciekawie.

Premiera modelu Honor 50 Pro 16 czerwca

Honor 50 Pro jest już blisko. Będzie to jeden z pierwszych smartfonów z procesorem Qualcomm Snapdragon 778G. Kompletna specyfikacja techniczna tego telefonu nie przedostała się jeszcze do sieci. Z pewnością jednak nastąpi to jeszcze przed planowaną premierą. Ta odbędzie się już 16 czerwca.

źródło