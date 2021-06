POCO X3 GT certyfikowany. Premiera smartfona coraz bliżej

POCO X3 GT to smartfon, którego premiera jest coraz bliżej. Urządzenie jest certyfikowane. Zobaczmy, co już wiadomo o telefonie POCO X3 GT.

POCO X3 GT pojawia się w plotkach od jakiegoś czasu. Wiemy, że będzie to przebrandowany model Redmi Note 10 Pro 5G. Teraz smartfon został dostrzeżony na stronie jednego z urzędów nadających stosowne certyfikaty przed wprowadzeniem na rynek. To przybliża POCO X3 GT do premiery.

POCO X3 GT pojawił się na stronie indonezyjskiego urzędu, a wcześniej u TKDN. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową 21061110AG. Na temat jego wyposażenia wiadomo w zasadzie prawie wszystko. Wszak ma to być przebrandowany model marki Redmi, który jest już dostępny na rynku.

POCO X3 GT otrzyma procesor MediaTek Dimensity 1100. Następnie mamy 6,6-calowy ekran LCD z odświeżaniem obrazu 120 Hz. Aparat fotograficzny ma główny sensor 64 MP i ma jeszcze dwa dodatkowe obiektywy. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

POCO X3 GT – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC 3.0

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

193 g

Android 11 z MIUI 12.5

źródło