OnePlus Nord CE 5G na wideo. Są też nowe rendery prasowe

OnePlus Nord CE 5G to smartfon, który jest blisko. W sieci pojawiło się wideo i nowe rendery prasowe. Specyfikacja OnePlus Nord CE 5G wyciekła wcześniej.

OnePlus Nord CE 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się już jutro. Do tej pory telefon był obiektem mnóstwa przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe rendery prasowe. Pojawiło się również oficjalne wideo promocyjne. Zobaczmy, co już wiadomo o telefonie OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G widoczny jest w trzech wariantach kolorystycznych na poniższych renderach. Widzimy tylko tył obudowy, gdzie jest aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów. Wiemy jednak, że z przodu smartfon ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie umieszczone w narożniku. Wspomniane wideo możecie obejrzeć po udaniu się do linka źródłowego.

Debiut OnePlus Nord CE 5G już jutro. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły. Dziś już wiemy, że cena będzie atrakcyjna. Specyfikacja techniczna wyciekła już wcześniej. Możecie z nią zapoznać się poniżej.

OnePlus Nord CE 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca

kamerka 16 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

