Mi 12 to nadchodzący flagowiec Xiaomi. Plotki mówią o tym, że smartfon otrzyma ekran LTPO. To oznacza, że Xiaomi Mi 12 zapewni zmienne odświeżanie obrazu.

Xiaomi Mi 12 to flagowiec, który był już obiektem przecieków. Smartfon będzie jednym z pierwszych, który otrzyma nowego Snapdragona dla modeli klasy premium. Teraz pojawiły się plotki obejmujące ekran. Jeśli są prawdziwe, to powinniśmy spodziewać się wyświetlacza wykonanego w technologii LTPO.

Ekran LTPO ma dostać także tegoroczny iPhone 13 Pro. W tym przypadku będzie to wyświetlacz wyprodukowany przez firmę Samsung Display. Xiaomi Mi 12 pewnie otrzyma podobny. Dzięki temu smartfony zapewnią możliwość zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz lub większym. To przełoży się na oszczędność energii baterii.

Premiera Xiaomi Mi 12 dopiero za kilka miesięcy

Xiaomi Mi 12 to flagowiec, na którego premierę trochę sobie jeszcze poczekamy. Spodziewajmy się, że zobaczymy go w grudniu lub styczniu. Będzie to jeden z pierwszych (o ile nie ponownie pierwszy) model mający flagowy SoC Qualcomma. Urządzenie do tego czasu będzie jeszcze obiektem wielu wycieków. Najwięcej z nich będzie miało miejsce przed planowaną premierą.

