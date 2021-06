Google Pixel Fold w 2021 roku. Smartfon Pixel Roll później

Google Pixel Fold to składany smartfon firmy odpowiedzialnej za rozwój Androida, który już pojawiał się w przeciekach. W sieci pojawiły się nowe informacje o tym telefonie. Przedstawił je Ross Young, analityk DisplaySearch. Twierdzi, że premiera tego urządzenia może być nieodległa. W drodze jest też inny ciekawy projekt, którym jest Pixel Roll.

Google Pixel Roll nie jest smartfonem ze składanym ekranem, a rozwijanym. Tak więc będzie czymś podobnym do telefonu LG Rollable, który to finalnie nie trafił na rynek. Wynika to z faktu, że koreański producent zdecydował się opuścić branżę. Na to urządzenie jednak poczekamy dłużej.

Google Pixel Fold w 2021 roku a Pixel Roll w późniejszym czasie

Young uważa, że składany smartfon Pixel Fold powinien pojawić się jeszcze w 2021 roku. Pewnie zobaczymy go jesienią wraz z tradycyjnymi telefonami, które też są w przygotowaniu. Natomiast Google Pixel Roll nie ma zadebiutować wcześniej niż za 12 miesięcy. Tak więc na ten sprzęt trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

