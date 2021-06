Realme GT 5G dostrzeżony w europejskim sklepie. Jest cena

Realme GT 5G to smartfon, który niedługo będzie dostępny do kupienia w Europie. Jego chińska premiera odbyła się kilka miesięcy temu. Na dniach kupimy go na terenie państw Starego Kontynentu. Tymczasem dowiadujemy się, jaka będzie cena Realme GT 5G w euro.

Cena Realme GT 5G została dostrzeżona w jednym ze sklepów. Dotyczy droższej wersji z 256 GB miejsca na dane. Kwota to 549 euro. Możemy więc domyślać się, że cena wariantu mającego 128 GB miejsca wyniesie 499 euro. Jak na smartfona ze Snapdragonem 888 będzie to bardzo przyzwoita kwota.

Realme GT 5G to jeden z dwóch flagowców, które wkrótce kupimy w Europie. Ten model zadebiutuje jeszcze w czerwcu. Jednak w lipcu ma pojawić się kolejny smartfon z tej serii – „Camera Flagship„, który to pewnie otrzyma konkretny aparat fotograficzny. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Realme GT 5G Global – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

