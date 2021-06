OnePlus Nord N200 5G to nowy średniak Chińczyków. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o modelu OnePlus Nord N200 5G.

OnePlus Nord N200 5G to smartfon, którego premiera ma odbyć się niedługo po modelu CE. Ten drugi zostanie pokazany 10 czerwca, a ten pierwszy rzekomo już 5 dni później. W sieci pojawił się oficjalny render prasowy oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o tym telefonie.

OnePlus Nord N200 5G ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie umieszczone w narożniku. Z tyłu znajdziemy potrójny aparat fotograficzny. Poniżej oficjalny render, który potwierdza design z przecieków (widoczny na zdjęciu otwierającym artykuł). Wiemy, że wyświetlacz to 6,49-calowy panel LCD o rozdzielczości Full HD+. Będzie on w stanie odświeżać obraz w 90 Hz. Nie zabraknie też modemu zapewniającego łączność z sieciami nowej generacji.

Kompletna specyfikacja techniczna OnePlus Nord N200 5G na razie tajemnicą

Na razie cała specyfikacja techniczna modelu OnePlus Nord N200 5G nie jest jeszcze znana. To szczegóły, które zapewne wyciekną do sieci na dniach. Jeszcze przed oficjalną premierą. Wiemy jednak, że cena nie ma przekroczyć bariery 250 dolarów.

