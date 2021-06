OnePlus Nord CE 5G to smartfon, który jest blisko. W sieci pojawiła się cena. Jest też render ujawniający design. Zobaczmy, co wiemy o OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G to smartfon, który obiektem wielu przecieków. Cena do tej pory pozostawała tajemnicą. Jednak i ta informacja przedostała się w końcu do sieci. Mamy też render pochodzący z materiałów prasowych, który ujawnia nam design. Zobaczmy, ile trzeba będzie zapłacić za model OnePlus Nord CE 5G.

Cena OnePlus Nord CE 5G w Indiach wyniesie 22999 rupii, czyli około 1160 zł. W ramach oferty startowej będzie można odzyskać tysiąc rupii poprzez cashback. Poniżej widać też render, który potwierdza design. Z przodu znajdziemy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie umieszczonym w narożniku.

O OnePlus Nord CE 5G wiemy już naprawdę sporo. Smartfon ma 6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 750G. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 4500 mAh wspierająca szybkie ładowanie o mocy 30 W. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca

kamerka 16 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

