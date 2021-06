MIUI 13 coraz bliżej. Xiaomi prosi o sugestie w kwestii poprawy oprogramowania

MIUI 13 to nadchodząca nakładka Xiaomi. Firma prosi fanów o sugestie w związku z poprawą oprogramowania. Powinny zostać uwzględnione w MIUI 13.

MIUI 13 to nakładka Xiaomi, której zapowiedź odbędzie się później w tym roku. Była ona obiektem przecieków, z których część producent zdementował. Teraz firma poprosiła fanów o sugestie związane z poprawą oprogramowania. Wygląda na to, że gigant chce się wsłuchać w opinie użytkowników, co z pewnością dobrze wróży na przyszłość.

Problem jest taki, że skala niezadowolenia użytkowników z nakładki Xiaomi przybrała zbyt duży poziom. Stąd też producent podjął działania mające na celu zmianę podejścia do rozwoju oprogramowania. Firma zresztą przyznała, że jej software ma błędy. Dlatego wraz z MIUI 13 chce uniknąć podobnych sytuacji.

MIUI 13 ma być dobrym oprogramowaniem Xiaomi, ale potrzebne są sugestie

Dlatego też Xiaomi potrzebuje sugestie także bezpośrednio od użytkowników. Zebrane opinie powinny pozwolić na lepsze dopracowanie MIUI 13 i uniknięcie występujących obecnie problemów. Tu też będą wymagane zmiany już na etapie projektowania. Nie jest to jednak coś, czego nie można zrobić. Zapowiedzi nowej nakładki spodziewamy się latem tego roku.

