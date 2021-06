Galaxy S21 FE na renderach. Jest częściowa specyfikacja modelu marki Samsung

Samsung Galaxy S21 Fe doczekał się przecieku. Są oficjalne rendery i częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o modelu Samsung Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE to nadchodzący smartfon Koreańczyków, który był już obiektem przecieków. Teraz pojawiły się nowe informacje. Mamy w końcu okazję zobaczyć oficjalne rendery prasowe telefonu. Przy okazji pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S21 FE. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy S21 FE będzie dostępny w co najmniej czterech kolorach, co ujawniają poniższe rendery. Smartfon ma 6,4-calowy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Ma ona sensor 32 MP. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z tyłu obudowy. Pod obudową znajduje się Snapdragon 888 wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Choć pewnie wariant z 8 GB pamięci też się pojawi.

Ponadto Samsung Galaxy S21 FE ma baterię o pojemności 4580 mAh. Telefon ma zadebiutować w ofercie latem tego roku. Premiera jest już pewnie nieodległa. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 FE – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności 4580 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

155,7 x 74,5 x 7,9 mm

Android 11 z One UI 3

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Windows 10

źródło