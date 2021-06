POCO X3 GT coraz pewniejszy. Jest specyfikacja techniczna

POCO X3 GT jest już blisko. Wiemy, że to przebrandowany Redmi Note 10 Pro 5G. Tak więc specyfikacja techniczna smartfona POCO X3 GT jest już znana.

POCO X3 GT to nowy smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Już wcześniej spekulowano, że będzie to przebrandowany Redmi Note 10 Pro 5G. Teraz udało się doszukać kolejnych dowodów, które zdają się to potwierdzać. Zobaczmy więc, jak ma prezentować się specyfikacja techniczna telefonu POCO X3 GT.

W POCO X3 GT znajdziemy 6,6-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 1100 wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Poza tym POCO X3 GT ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor otrzymał matrycę 64 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Smartfon ma też NFC 3.0. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

POCO X3 GT – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC 3.0

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

193 g

Android 11 z MIUI 12.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło