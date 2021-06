OnePlus 9 Pro Special Silver Edition w ofercie. To limitowany smartfon

OnePlus 9 Pro Special Silver Edition został zapowiedziany w Chinach. To limitowana edycja. Zobaczmy, czym wyróżnia się OnePlus 9 Pro Special Silver Edition.

OnePlus 9 Pro Special Silver Edition to specjalna wersja ostatniego flagowca chińskiej marki. Urządzenie zostało zaprezentowane w Państwie Środka. Sprzedaż w Chinach ma rozpocząć się później w tym miesiącu. To jednak urządzenie, którego nie będzie mógł kupić każdy. Co wynika z faktu, że powstanie ograniczona liczba egzemplarzy.

OnePlus 9 Pro Special Silver Edition w Chinach będzie dostępny do kupienia w przyszłym tygodniu. Sprzedaż ma ruszyć 9 czerwca. Cena została ustalona na poziomie 5499 juanów, czyli około 3150 zł. Smartfon będzie dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej. To urządzenie z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane.

Smartfon OnePlus 9 Pro Special Silver Edition dostarczany będzie w specjalnym srebrnym pudełku i t-shirtem. W zestawie znajdzie się również etui z wytłoczoną grafiką robota autorstwa japońskiego ilustratora Hajime Sorayamy. Wiemy również, że powstanie tylko 1,5 tys. sztuk telefonu.

OnePlus 9 Pro Special Silver Edition – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 1-120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie 16 MP

aparat fotograficzny 50 + 48 + 8 +2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

