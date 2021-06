Xiaomi Mi 11 Lite 5G ma mocny procesor. Potwierdza to majowy ranking AnTuTu. Dzięki Snapdragonowi 780G Xiaomi Mi 11 Lite 5G został tam liderem.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G to smartfon, który od jakiegoś czasu dostępny jest w Polsce. Opublikowano majowy ranking AnTuTu. Ten podzielony jest na dwie części, gdzie jedna jest dla flagowców, a druga dla telefonów ze średniej półki cenowej. To właśnie w tym drugim Xiaomi Mi 11 Lite został liderem.

Majowy ranking AnTuTu dla średniaków został zdominowany przez Xiaomi Mi 11 Lite 5G, gdyż to jedyny na razie smartfon z procesorem Snapdragon 780G. W popularnym benchmarku wykręca on ponad 530 tys. punktów. To naprawdę solidny wynik. Tuż za nim jest model Redmi Note 10X 5G z Dimensity 820.

Procesor, który znajduje się pod obudową Xiaomi Mi 11 Lite 5G, ma wydajność bliską układom stosowanym we flagowcach. Stąd tak dobre wyniki, które smartfon uzyskuje w benchmarku AnTuTu. Pewnie tym układem w końcu zainteresuje się więcej producentów. Poniżej specyfikacja techniczna telefonu.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,55″ ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 780G

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

159 gramów

Android 11 z MIUI 12

źródło