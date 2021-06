OnePlus Nord CE 5G ma dostać podobny design do poprzednika

OnePlus Nord CE 5G jest już blisko. Nowy smartfon otrzyma design podobny do poprzednika. Zdaje się to potwierdzać zwiastun modelu OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G to smartfon, który najpierw pojawił się w przeciekach. Potem został potwierdzony przez producenta i wyciekła jego specyfikacja. Teraz firma udostępniła nowy teaser przed zbliżającą się premierą, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wygląda na to, że OnePlus Nord CE 5G będzie miał design zbliżony do poprzednika.

Producent udostępnił zajawkę modelu OnePlus Nord CE 5G i tam pojawia się zarys smartfona. W miejscu, gdzie jest wyspa z aparatem widać podświetlenie. To ujawnia podłużny prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami. Debiut jest już blisko, bo planowany jest na 10 czerwca.

OnePlus Nord CE 5G nie odsłonił nam jeszcze wszystkich tajemnic. Wygląd i design pewnie i tak wycieknie jeszcze przed oficjalną premierą. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca

kamerka 16 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

