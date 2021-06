Honor 50 z datą premiery. Zobaczymy go po Huawei P50 Pro

Honor 50 to smartfon, który jest blisko. Jest data premiery. Najpierw zobaczymy Huawei P50 Pro. Natomiast Honor 50 zadebiutuje dwa tygodnie później.

Honor 50 to smartfon, który został już potwierdzony. W końcu pojawiła się data premiery i jest ona oficjalna. Jednak telefon zadebiutuje po modelu Huawei P50 Pro, który według ostatnich przecieków zostanie pokazany jutro. Na urządzenie niegdysiejszej submarki poczekamy dwa tygodnie dłużej.

Data premiery Huawei P50 Pro to 2 czerwca. Tego dnia odbędzie się ważna konferencja chińskiego producenta poświęcona HarmonyOS. Natomiast Honor 50 ma zadebiutować 16 czerwca. Tego dnia producent planuje pokazać jednego z pierwszych smartfonów z procesorem Snapdragon 788 5G. Poza tym już wiadomo, że zostanie zapewniony dostęp do aplikacji Google, co jest świetną wiadomością.

Huawei P50 Pro będzie ciekawszy od Honor 50

Honor 50 będzie ciekawym smartfonem, ale to Huawei P50 Pro zapowiada się lepiej. Oba modele dostaną podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny, ale konfiguracja techniczna smartfonów będzie inna. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalne prezentacje telefonów. Dokładne specyfikacje techniczne nie są jeszcze znane. Podobnie jest z cenami, które też są tajemnicą.

