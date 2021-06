Galaxy Z Fold 3 to nadchodzący smartfon marki Samsung. Ruszyła masowa produkcja. To znaczy, że premiera modelu Samsung Galaxy Z Fold 3 jest coraz bliżej.

Samsung Galaxy Z Fold 3 to składany smartfon koreańskiej marki, który był obiektem wielu przecieków. Teraz pojawiły się nowe plotki. Te mówią o tym, że rozpoczęła się masowa produkcja tego telefonu. Jeśli jest to prawdą, to od rynkowego debiutu może dzielić już nas naprawdę niewiele czasu.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 3 ma zadebiutować latem tego roku. Może być podobnie, jak w przypadku flagowców z serii S. Ich premiera również została przyspieszona. Tak więc możliwe, że kolejna konferencja Unpacked odbędzie się jeszcze w lipcu. O tym jednak przekonamy się z czasem. Sama masowa produkcja przyspiesza debiut.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ma dostać składany ekran, pod którym zostanie schowana kamera do selfie i wideorozmów. Na temat konfiguracji aparatów wiadomo już całkiem sporo. Kompletna specyfikacja na razie jeszcze nie przedostała się do sieci. Poniżej znajdziecie znane dane techniczne nowego smartfona.

Samsung Galaxy Z Fold 3 – specyfikacja techniczna

~8-calowy składany ekran o nieznanej rozdzielczości

5,4-calowy ekran o nieznanej rozdzielczości

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka Sony IMX374 10 MP do selfie

kamerka Sony IMX298 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności około 4400 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3.5

źródło