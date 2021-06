Galaxy S21 Ultra to pierwszy smartfon marki Samsung serii S z obsługą S Pen. Był to eksperyment. Ten raczej się nie powiódł, bo zainteresowanie jest małe.

Samsung Galaxy S21 Ultra to pierwszy flagowiec Koreańczyków z serii S, który otrzymał ekran ze wsparciem dla piórka S Pen. Producent przygotował nawet specjalne piórko z dopiskiem Pro w nazwie. Teraz dowiadujemy się, że eksperyment ten raczej nie zalicza się do udanych. Z czego to wynika?

Samsung rzeczywiście chciał poeksperymentować zapewniając obsługę S Pen w modelu Galaxy S21 Ultra. Cały szkopuł w tym, że całość nie znajdowała się w jednym zestawie. Rysik sprzedawany jest osobno i trzeba go dokupić. To oczywiście podnosi koszty. Wygląda na to, że niewielu klientów zdecydowało się na taki dodatek. Dlatego bardzo prawdopodobny jest powrót serii Note.

Samsung Galaxy S21 Ultra z S Pen nie zastąpił serii Note

Samsung Galaxy S21 Ultra nawet mając ekran, z którym można pracować z użyciem piórka S Pen, nigdy nie był pełnoprawnym członkiem serii Note. Pamiętajmy, że ma ona zagorzałe grono zwolenników. Jednak w tym roku będą oni musieli obejść się smakiem, bo nowy model nie jest w tegorocznych planach. Jednak Note 22 jest już jak najbardziej prawdopodobny.

