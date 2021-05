Samsung Galaxy A03s na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Galaxy A03s to nowy smartfon Samsunga. W sieci pojawiły się rendery i częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o modelu Samsung Galaxy A03s.

Samsung Galaxy A03s to jeden z nadchodzących telefonów Koreańczyków z niższej półki cenowej. Steve Hemmerstoffer udostępnił rendery smartfona. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiadomo o tym modelu.

Samsung Galaxy A03s ma 6,5-calowy ekran Infinity-V z wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Procesor i rozmiary pamięci nie są znane. Znamy za to szczegóły aparatu fotograficznego. Składa się on z głównego sensora 13 MP oraz dwóch 2 MP. Następnie mamy przednią kamerkę z czujnikiem 5 MP. Urządzenie ma wymiary 166,6 x 75,9 x 9,1 mm (9,5 mm w miejscu, gdzie wystaje aparat).

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A03s tajemnicą

Do sieci nie przedostała się jeszcze kompletna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A03s. Rendery ujawniają nam jednak pewne istotne zmiany względem poprzednika. Są to czytnik linii papilarnych na boku oraz złącze USB C. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Premiera zapewne jest blisko.

Z szeroką ofertą smartfonów z Androidem zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło