OnePlus 9T – ekran smartfona ma zapożyczyć rozwiązania z OnePlus 9 Pro

OnePlus 9T to flagowiec chińskiej marki na drugą połowę 2021 roku. Wygląda na to, że będzie podobnie jak rok temu, gdy pojawił się w ofercie tylko jeden model. Plotki mówią o tym, że w nadchodzącym smartfonie znajdziemy ekran, który zapożyczy rozwiązania znane z OnePlus 9 Pro. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

Przecieki wskazują na to, że OnePlus 9T dostanie ekran wykonany w technologii LTPO. Ma to być wyświetlacz OLED produkcji Samsung Display. Dokładnie panel AMOLED E4 ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jednak nie o rozdzielczości QHD+, jak to jest w modelu 9 Pro. Spodziewajmy się, że będzie to Full HD+.

OnePlus 9T najpewniej bez modelu Pro

OnePlus 9T powinien zadebiutować jesienią tego roku. Prawdopodobnie będzie to jednak tylko jeden smartfon. Ponownie nie spodziewajmy się edycji Pro. Ta pojawi się zapewne ponownie wiosną przyszłego roku. Wraz z telefonami 10 i 10 Pro. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło