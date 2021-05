Motorola Moto G Stylus 5G na renderze. Jest specyfikacja techniczna

Motorola Moto G Stylus 5G to nadchodzący smartfon. Pojawił się render i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o Motoroli Moto G Stylus 5G.

Motorola Moto G Stylus 5G to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Najpierw do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna nowego modelu z rysikiem. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery telefonu. Zobaczmy sobie, jak wygląda i co już wiemy o Motoroli Moto G Stylus.

Smartfon Motorola Moto G Stylus 5G ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery, które umieszczono w narożniku. Parametry wyświetlacza nie są jednak znane. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 480 i 4 lub 6 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 64, 128 lub 256 GB miejsca.

Motorola Moto G Stylus 5G ma również poczwórny aparat fotograficzny. Główny sensor 48 MP wspomagany jest przez obiektyw szerokokątny z matrycę 5 MP. Na pleckach znajdziemy jeszcze dwie kamerki 2 MP, a przednia ma sensor 16 MP. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G Stylus 5G – specyfikacja techniczna

ekran o nieznanych parametrach

procesor Qualcomm Snapdragon 480

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 5 + 2 + 2 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik kart pamięci microSD

Android 11

źródło