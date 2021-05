POCO M3 Pro 5G ze świetną sprzedażą. Marka chwali się sukcesem

POCO M3 Pro 5G to smartfon, który został zaprezentowany wcześniej w tym miesiącu. Za nami rynkowa premiera. Producent pochwalił się wynikami sprzedaży po 48 godzinach od uruchomienia sprzedaży. Telefon spotkał się z dużym zainteresowaniem, co wynikało z atrakcyjnych cen.

W podstawowej wersji POCO M3 Pro 5G został wyceniony na zaledwie 159 euro. To jeden z najtańszych telefonów z modemem zapewniającym łączność z sieciami nowej generacji. To sprawiło, że po 48 godzinach sprzedano ponad 50 tys. sztuk smartfonów. To naprawdę dobry wynik.

POCO M3 Pro 5G jest też dostępny w wersji z 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Ten wariant smartfona kosztuje tylko 20 euro więcej. Poniżej specyfikacja techniczna urządzenia.

POCO M3 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700 z GPU Mali-G57 MC2

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane (kości UFS 2.2)

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 gramów

161,8 x 75,3 x 8,9 mm

Android 11 z nakładką producenta

źródło